Tartu ülikooli muuseum sai Euroopa aasta muuseumi auhinna nominatsiooni

Auhinnale saab kandideerida muuseum, mis on viimase kolme aasta jooksul teinud läbi suurema uuenduskuuri. Aastatel 2018–2021 on Tartu ülikooli muuseum muutunud külastajasõbralikumaks ning toonud uute väljapanekutega esile nii Tartu ülikooli kui ka Tartu toomkiriku olulisuse Eesti ja Euroopa kultuuriruumis.

Muuseumi direktor Mariann Raisma sõnas, et kogu muuseumipere on nominatsiooni üle väga rõõmus. «Me ei ole muuseumihoonet põhjalikult renoveerinud, vaid juurutanud uusi lahendusi järk-järgult, tõestades, et ka väiksema rahastusega saab viia ellu suuri muutusi. Oleme loonud elamusterohke muuseumikogemuse, mille keskmes on hoone atmosfäär – usun, et just unikaalne õhkkond koos põnevate esemete ning kaasaegsete museoloogiliste lahendustega teeb külaskäigu eriliseks ja unustamatuks,» rääkis Mariann Raisma.