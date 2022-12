Tartu võitis juba oma kümnenda mängu järjest

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreener Olari Naritsa sõnul on Rapla näidanud viimastes mängudes head mängu. «Tabelinaaber Rapla on näidanud viimastes mängudes head minekut ja nendelgi on käsil korralik võiduseeria. Raplal on kogenud mängujuht ja head välismaalased, kes jooksevad palju. Viimases mängus pandi Valmierale juba poolajaga 66 punkti. Tänane kohtumine on ka tabeli seisukohast oluline mäng, sest ei tahaks neid kuidagi endale tabelis järgi lasta. Peame hea hooga jätkama ja proovime 10 võitu järjest ära teha. Selle pealt on hea karika finaalturniirile minna,» sõnas Narits enne kohtumist.