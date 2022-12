Opositsioon nõuab «väärilist» palka ja turvalisuskulusid

Eesti 200 fraktsiooni juht Kristina Kallas kordas varasemat seisukohta, et Tartule pole vääriline, et linnas on ligi 600 töötajat, kes töötades kaheksa tundi päevas ja nelikümmend tundi nädalas, saavad alla 1000 euro palka, ning Tartu linn ei tohiks olla palgavaesuse näide Eestis.