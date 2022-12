Ilmusid kaantega vigurikaardid

Rahvusatlas on soliidne ja asjalik. Selle umbes 500 ajaloolist ja tänapäevase sisuga kaarti koos selgitava tekstiga aitavad mõtestada Eesti loodust, kultuuri ja ajalugu. Värskes trükises avaldatud rohkem kui 60 kaarti, mis on valminud tänavu ja mullu, teevad seda samuti, kuid omal moel – viguriga, nagu on märgitud pealkirjas.