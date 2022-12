KIRI ⟩ Tule taevas appi!

Kas otsustajad ise ka sõidavad iga päev selle liini bussidega? Minule on see põhiliin, millel sõidan linna ja tagasi. Need bussid on alailma õpilasi täis ja nüüd jäetakse kaks bussi tunnis ära, jääb kuue asemel neli väljumist. Meil on talv ees, Covid ja gripp suurendavad haigestumist, aga kui rahvast on tihedalt, on nakatumine veel suurem.