Mihkel Lees: Sotsiaalvaldkond – fookus ennetusel ja kriiside lahendamisel

Klassikaline sotsiaaltöö, teenusarendus ning suurte kriiside lahendamine – neisse kolme kategooriasse saab jagada Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töö viimastel aastatel. Klassikalise sotsiaaltöö lõik, nagu määratluski ütleb, on suhteliselt sarnane aastaid ning selle eesmärk on pakkuda inimestele tuge, kui nad on elu hammasrataste vahele jäänud. Pakume toimetulekutoetust, ühekorratoetusi ja matusetoetusi.