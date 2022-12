Illimar Vahtras: Et tuled ikka edaspidigi põleksid

Esiteks ja peamiselt tagab Venemaa süsteemist lahkumine meile elektri olemasolu igal hetkel ehk turvatunde ning seda sõltumata suure idanaabri tegevusest, tahtest või plaanidest. Sest kuigi me enam elektrit Venemaalt ei impordi, oleme praegu ikkagi sõltuvuses ebasõbralikust naabrist, keda meil on vaja, et hoida meie väikeses elektrisüsteemis toimimiseks vajalikku sagedust. Ei ole vaja olla julgeoleku- või energeetikaekspert mõistmaks, et see ei ole meile hea lahendus. Kui Venemaa peaks ka otsustama Baltimaad oma sagedusalast varem välja lülitada, saame hakkama, ent iga rekonstrueeritud kilomeeter liine suurendab kindlust.