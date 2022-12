Politsei leidis Tartumaal kadunud mehe üles

Politsei sai teisipäeva pärastlõunal vihje, et kirjeldustele vastavat sõidukut, millega kadunuks jäänud mees liikles, nähti Kanepi vallas teeservas. «Patrull läks infot kontrollima ning tuvastas, et sõiduki juures askeldas Kaimar, kelle asukoht oli lähedastele reedest saati teadmata. Mehega on siiski õnneks kõik korras ja abi ta ei vaja,» edastas politsei pressiesindaja Kerly Virk.