Aasta suurim liiklusrikkuja on pärit Tartumaalt

Võrreldes eelmise aastaga on kaardisaajate arv 150 inimese võrra väiksem ning teist aastat järjest on korduvrikkujate arv vähenemas. Ka nende inimeste hulk, kes saavad kaardi mitmendat korda, on langemas. Tänavu saab 63 inimest kaardi teist ning 22 inimest kolmandat järjestikust aastat.

Selle aasta suurim liiklushuligaan on Tartumaalt pärit 1999. aastal sündinud mees, kes jäi erinevate rikkumistega politseile silma 19 korral. Ta on seitsmel korral liigelnud tehniliselt mittekorras sõidukiga, neljal korral ilma turvavööta, kolmel korral ületanud kiirust, ühel korral andnud juhtimise üle juhtimisõiguseta inimesele, sõitnud vastassuunas, liigelnud registreerimata sõidukiga ning pannud toime muid väiksemaid rikkumisi. Kõik talle määratud trahvid on mees jätnud tasumata. «Näeme, et sellised hoolimatud autojuhid vajavad teistsugust lähenemist, sest praegused karistused ei ole paadunud rikkujate jaoks mõjusad. Seda aitaks muuta veapunktisüsteem, mis täna on poliitiliste otsuste taga,» sõnas politsei kolonelleitnant Sirle Loigo.