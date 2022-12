Ädu Neemre, Annika Hramov, Ants Siim: Millal jõuab palgavõrdsus kultuuripealinna?

Ametisolev Tartu linnavõim on koalitsioonilepingus lubanud, et «jätkatakse linna kultuuritöötajate palkade tõstmist samale tasemele riigi sama valdkonna töötajatega». Kahjuks peame tõdema, et kumbki linnajuht ei ole oma avalikes sõnavõttudes öelnud, millal kultuurisektori palgavõrdsus Tartusse jõuab. Ilma tähtajata ei saa selliseid lubadusi tõsiselt võtta. Tallinn on näiteks oma kultuuritöötajate palkade sidumise riikliku miinimumiga ära otsustanud ja soovitame Tartul pealinna eeskuju järgida.

Meie arvame, et 2024. aasta on sobilik tähtaeg ja kindlasti teeks linnavalitsusele au, kui nad praeguse häbiväärse palgalõhe kultuuripealinna aastaks kaotaksid. Oma kultuuritöötajate motiveerimise peale oleksid linnajuhid muidugi võinud mõelda Euroopa kultuuripealinnaks kandideerima asudes (2017), aga praktika – st kesised aastased palgatõusu protsendid alates 2017. aastast – on näidanud, et see ei turgatanud otsustajatele pähe. Kõrgel tasemel kultuuripealinna programmi loomine on meie kõigi huvides, aga tundub, et linnajuhid pole millegipärast tahtnud eriti oma enda inimestesse panustada.