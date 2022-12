Pea kõik Elroni rongid hilinevad, üks reisirong seisis kahe peatuse vahel ligi tunni

Esmaspäevane tormine ilm on palju segadust tekitanudka rongiliikluses. Elron andis kodulehel vahendusel teada, et pea kõik õhtused reisirongid hilinevad vähemalt 20 minutit. Reaalsus on aga see, et pärastlõunane Tartu-Tallinna rong seisis Tallinnas kahe peatuse vahel juba ligi tund aega.