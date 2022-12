Liina Ludvig: Surm igavale jõulukolmnurgale

On mõnevõrra üllatav, et aja möödudes pole jõulukolmnurk akendelt kuhugi kadunud. Pigem tundub, et see ilmub sinna veel varem kui 20 aastat tagasi, kohe mitu kuud enne pühi. Mis toimub? Mis haare neil seitsmel kolmnurga joones kõrguval elektriküünlal inimeste üle on? Kas need küünlaleeki matkivad pisipirnid ka kunagi läbi ei põle?