Tuisu tõttu jäävad Peipsiääre valla lapsed ka täna koju

Peipsiääre vallavanem Peeter Kiuru (pildil) selgitas, et eile oli valla koolides ja lasteaedades vähe lapsi. Alatskivi koolis oli 176 õpilasest kohal 68, lasteaias 85 lapsest 35. Pala koolis oli 98 õpilasest kohal 30 ning lasteaias 51 lapsest seitse. Ka teistes koolides ja lasteaedades oli eile kohal alla poole lastest.

«Võtsime vallavanemaga vastu otsuse, et homme on koolid e-õppel, lasteaiad jäävad avatuks,» sõnas abivallavanem. Ta lisas, et väga palju puudutakse koolist ja lasteaiast haiguse tõttu.