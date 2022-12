Rongile pääseb nüüd nii ratastooli kui ka lapsevankriga

Linnapea Urmas Klaas viitas avamisel rongiliiklusest rääkides just eilsele suurele lumetormile. «Tänane ilm on ere tunnistus sellest, et raudteesse tasub investeerida ja raudteetransporti tasub arendada,» sõnas ta. «Kui maanteeamet hoiatab, et inimesed võiksid pigem koju jääda, sest autoga ei pääse välja, siis rongisõit on kindlasti turvaline võimalus kiiresti liikuda oluliste punktide vahet.»