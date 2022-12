Zirk lühiraja MMi eel: konkurents on äärmiselt tihe, aga olen võitluseks valmis

Esimest korda Austraalias võistlev Zirk ajavahe pärast ei muretse, sest oli juba varakult sellega arvestatud. «Kuu aega enne MMi lendasime grupiga treeninglaagrisse Hongkongi, et aklimatiseeruda. Kui oleksime paar päeva enne võistlusi Austraaliasse lennanud, siis kvaliteedist ja headest tulemustest me rääkida ei saaks,» sõnas Tartus sporditeed alustanud ujuja.

Kanada treeneri Tom Rushtoni näpunäidete järgi harjutav eestlane usub, et on suuteline oma eelmise aasta saavutust kordama, kuid nendib, et üks vale või üleliigne liigutus ja finaaliuks jääb suletuks. «Minu põhialal on tänavu äärmiselt tihe konkurents ning me võime näha palju üllatusi,» lausus Zirk. «Eelujumistes kui ka finaalides võib iga sajandik hakata lugema, seega tuleb juba esimeses stardis olla sõiduvees. Kui sellega hakkama saan, on finaalis võimalus juba igal mehel ujuda end poodiumile.»