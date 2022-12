GALERII ⟩ Anu Kauri pildid ja allkirjad Omicumis jutustavad lugusid, mida esmapilgul ei näe

Arboreetum tähendab puude ja põõsaste kogu ehk aeda või parki, mis on rajatud teaduslikke eesmärke silmas pidades – Anu Kaur on sellist kogu Tallinna botaanikaaias kureerinud paarkümmend aastat. Maalinud on ta neli aastat, ja viimased paar aastat eriti hoolikalt.

«Puud on toredad ja taimemaailm üüratult mitmekesine, aga maalimine annab mulle unenäolise vabaduse, mida on aegajalt vajalik tunda,» on ta ise oma maalimisesoone kohta öelnud. Anu Kaur käib kätt harjutamas Tallinnas Lootuse puiesteel asuvas Lootuse stuudios, õpetajaks kunstnik Kerttu Soans.

Omicumi galeriisse üles seatud pildid ei ole aga ainult silmadega tunnistamiseks, vaid ka peaga kaasa mõtlemiseks. Tööde allkirjad suunavad inimest mitte üksnes maastikku, vaikelu või värvikollaaži imetlema, vaid sealjuures mõtlema ka inimsuhetele ja ühiskonnale. Anu Kauri teoste jutustamisvõime ei avaldu niisiis ainult hoogsate pintslilöökide ja ekspressionismile omase kujutamislaadiga, vaid sõnade ja pildi koosmõjus, milles on nii kriitikat kui ka huumorit.

Kunstnik Kerttu Soansi sõnul on Anu Kaur spontaanne maalija, välisilma ja siseilma katkematult lainetava dialoogi väljendaja.

Näituse «Teel» avamine 5. detsembri õhtul kujunes Omicumis ühtlasi helilooja Tõnu Kõrvitsa autoriõhtuks, kus helilooja rääkis oma loomingust ja mängis plaatidelt muusikat.

Niisuguse, muusika- ja kunstiküllase õhtu korraldasid kunstnik Kärt Summatavet ja bioloog Sulev Kuuse koos.

Kärt Summatavet on olnud 2019/2020 õppeaastal Tartu ülikooli vabade kunstide professor, kes praegu töötab arvutiteaduse instituudis konsultandina. Sulev Kuuse on TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis vivaariumi juhataja, kes seisab Omicumis ka selle eest, et iga pooleteise või paari kuu järel sinna uus näitus üles riputataks.