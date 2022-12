Laste ja koolinoorte seas on veipimine ehk e-sigarettide tarvitamine vägagi levinud, kuid ometi ei tea paljud lapsevanemad ega õpetajadki e-sigarettide maailmast suurt midagi. Suure populaarsuse tõttu on koolinoorte seas tekkinud must turg, kus veipe ostetakse-müüakse, tellitakse illegaalselt välismaalt ning käiakse isegi prügikastidest otsimas.