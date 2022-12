Talviseil tänavail rattaga sõitmine nõuab suurt osavust

Kastani tänaval jäid rattaentusiast Even Heinväli (vasakul) ja Tartu Postimehe ajakirjanik Jens Raavik jalgratastega sõites hätta, sest rattatee on paksu lume all ja sellel peatuvad hoopis kaubaautod.

Pakane möllab kogu Eestis täis­tuuridel, tänavad on mattunud paksu lume alla, mistõttu on paiguti raske hakkama saada kõigil liiklejail. Ent kuna kütuse ja kõige muu hinnad on rekordilised, näib üha ahvatlevam vahetada kulukas sõiduauto kondimootoril töötava jalgratta vastu. Saamaks teada, kuivõrd soosivad Emajõelinna tänavad talvist rattasõitu, võttis Tartu Postimees kaasa kohaliku rattaentusiasti Even Heinvälja, kellega koos vändati laupäeval läbi lumise Tartu.