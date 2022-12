Elo Kiivet: Uus kultuurikeskus sai hoo sisse

Hoolimata näilisest vaikusest Tartu südalinna kultuurikeskuse teema ümber on see projekt suurepärase tervise juures ja läheb hea hooga edasi. Seni võiks protsessi võrrelda sprindivõistlustega, mille vahel on treeningud ja puhkepausid, kuid nüüd algab maraton.