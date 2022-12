EELK peapiiskop Urmas Viilma kuulutas Jõgeval välja jõulurahu kogu Eestile

Vallavanem rääkis, et jõulud on aeg otsida ja leida oma südames rahu. Ta rõhutas, et aasta oodatuim püha pole lihtsalt töölt vaba tähtpäev, vaid see kätkeb endas austust, lugupidamist ja aukartust loodu ja Looja ees. «Jõulud on imeline aeg, mis meid ühendab. Loodan, et rahu jõuab kõigi meie südametesse,» sõnas Saksing. Volikogu esimees lausus, et maailmas on keeruline rahu luua, ent mitte võimatu. Vahel on isegi rahu endas ja endaga keerulisem saavutada. Tee rahuni on erinev ning see on meie endi teha, mis tee selleks valime.