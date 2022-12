Süku arhitektuurivõistlus läheb lahti uue aasta alguses

Ehkki linnavalitsus esitas volikogule põhjaliku eeltöö, ei olnud volikogu saalis ei hoone rajamise ega asukoha asjus üksmeelt ka hoolimata linnavalitsuse kinnitusest, et võrreldes algul kavandatuga on hoone mahtu mõnevõrra vähendatud ja rangelt jälgitakse, et võistluse võidutöö alusel kultuurikeskust ehitades ei tohi ehitusmaksumus ületada 88,4 miljonit eurot, seda hinnapiiri võib küll korrigeerida ehitushinna indeksiga. Planeeringu algatamise poolt hääletas 29 volikogu liiget, vastu oli 18.