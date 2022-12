Gruusia lavastaja toob tartlaste ette visuaalse ja rituaalse nägemuse Ukraina sõjast

Mängivad Annabel Berg, Epp Valdaru ja Teremin. Etendus toetub pärisinimeste tegelikele lugudele, mis on juhtunud Mariupolis, Hersonis ja teistes Ukraina linnades. Lavastus on nendest, kes jäänud sõja hammasrataste vahele, ning sellestki, mida korraldavad Vene okupandid Ukrainas.

Kalev Kudu teatel on tänavu lavastuse «Hääled tuhalinnast» etendusi Tampere maja keldris (Jaani 4) ainult kaks: 13. ja 16. detsembril kell 19. Et keldris on jahe, soovitab ta publikul riietuda soojemalt. Pakutakse sooja suppi. Etenduste tulu läheb Ukraina võitlejate heaks.