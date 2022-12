Vanemuise teatri loomenõukogu jagas preemiaid

Loomenõukogu draamapreemiaga tunnustati draamanäitlejat Hannes Kaljujärve tema rollide eest lavastustes «Galilei elu», «Inspektor tuleb» ja «Tõrksa taltsutus». Kaljujärv on oma töökuse ja loomusega eeskujuks nii esimeses kui ka teises nooruses kolleegidele. Kolleegide sõnul on ta legend, kellelt on tohutult õppida – sellise näitleja ja isiksuse olemasolu teatris on rikkus.