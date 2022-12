Toidupanga toidukogumispäevad olid edukad

Viimasel ajal on toiduabi vajajate arv märgatavalt kasvanud. «Abivajajate hulga suurenemise põhjuseid on mitu: inflatsioon, kõrgenenud energiahinnad, Ukraina sõjapõgenike lisandumine, suhtelise vaesuse kasv,» ütles toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Ta lisas, et teadlikult enne jõule annetatud toidud on oluline lisa puudust kannatavate inimeste toidulauale. Toidukogumispäevi korraldatakse eelkõige selleks, et lisaks päästetud toidule koguda kvaliteetset ja kauasäilivat toidukraami, mis mitmekesistaks abivajajate toidulauda.