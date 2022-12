Aardlapalu jäätmekeskust haldab aastal 2020 hanke võitnud Eesti Keskkonnateenused. Nüüdseks on selgunud, et hankelepingujärgsete hindadega on võimatu edasi tegutseda. Nimelt on ootamatult tõusnud nii kütusehind kui ka tööjõukulud.