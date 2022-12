KUULA ⟩ Kristina Kallas: Plaanitav SüKu on Tartule selgelt liiga suur ja ambitsioonikas

Sellenädalases podcastis on juttu Tartu südalinna planeeritavast kultuurikeskusest ja linna tuleva aasta eelarvest. Kas planeeritav kultuurimaja on liiga suur ja ambitsoonikas? Kas praegu peaks raha investeerima kuskile mujale? Miks on poliitiline kommunikatsioon nii räpaseks läinud?