Pime tartlane Päiv Jürgen Dengo saavutas rahvusvahelisel luulevõistlusel suure edu

Sel nädalal jõudis lõpule Unesco kirjanduslinnade videolavaluulevõistlus Slamovision, mida korraldatakse neljandat aastat ning kus Tartu on alati osalenud. Tartlasi esindas seekord tänavuse TarSlämmi võitja Päiv Jürgen Dengo luuletusega «Omadele ja muudele» («To My Own and The Others», inglise keelde tõlkinud Mirjam Parve) ja pälvis kolmanda koha.