Riialased näevad lavastaja Renate Keerdi ja tartlastest näitetrupi ehedust ja leidlikkust

««Lood» on samuti nagu Keerdi varasemadki lavastused saanud innustust olmest, märkamatutest argihetkedest,» lisas kriitik. «Lavastajal on olnud silma neid loo potentsiaaliga hetki tähele panna, käsitöölise vilumusega lood lavastajapintsettidega lahti harutada ning siis publiku silme all need taas üheks suureks kihiliseks puntraks kokku siduda. Kui harjumuslikult mängib teater ikka suurtele tunnetele ja elukäiku muutvatele sündmustele, mis võivad inimestega juhtuda, on «Lood» vastupidi madalal kuumusel hõõguv tuli. Keegi ei armu, ei sure ega sünni, ent hoolimata sellest on ikka nii põnev!»