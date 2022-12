Galerii ⟩ Liivimaa pealinna lossihoone jõudis sarikapeoni

Põltsamaal, mis aastasadu tagasi oli Liivimaa pealinn, arendab sealset lossi vallale kuuluv osaühing Põltsamaa Vallavara. Selle juhatuse liige Lembit Paal sõnas, et tööde edenemine Põltsamaa lossihoovi hoonete kallal liigub väga jõudsalt. «Alles võtsime pärja maha väravahoone sarikatelt, nüüd on käes konvendihoone sarikapidu,» sõnas Paal.

Põltsamaa vallavara juhatuse liige Egle Oja sõnas, et on tihti kuulnud Põltsamaa muuseumikülastajatelt, et kas nende silmad taastatud lossi näevad. «Konvendihoonele katuse peale panemisega on suur algus lossi taastamisks tehtud,» sõnas Oja.

Konvendihoone ehitaja Tarrest LT OÜ projektijuht Uku Villems sõnas, et kõige keerukamaks teeb konvendihoone ehituse see, et töö käib kõrgustes. «Segu tuli käsitsi üles vedada, hoone mastaap on suur ja müürid on väga massiivsed,» sõnas Villems.