Tartu endise abilinnapea võitlus prokuratuuriga sai kohtus järgmise tagasilöögi

Vaidlus puudutab viie aasta tagust pressikonverentsi, kus pärast abilinnapeade Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi kinnipidamist sõnas toonane Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross muuhulgas: «Tartu linn on Eesti üks mõjukamaid ja suuremaid omavalitsusi ja seetõttu leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Tartu juhtimisega seotud kaks abilinnapead on olnud piltlikult öeldes äraostetavad.» Toona sõnas prokurör ka lause, et prokuratuuril on selle tõendamiseks olemas kaalukad tõendid.

Abilinnapeade altkämaksusüüdistuse uurimine lõppes aga poolteist aastat hiljem ning prokuratuur Semilarskile altekäemaksu võtmises süüdistustei esitanud. Semilarski kaebas mullu halduskohtule ning vaidluse põhipunktiks oli prokurör Margus Grossi väljaöeldud lause, mis Semilarski hinnangul oli selgelt süüdistav ning rikkus süütuse presumptsiooni.

Halduskohus andis mullu õiguse prokuratuurile ning seejärel kaebas Semilarski otsuse ringkonnakohtusse. Ka ringkonnakohus nõustus halduskohtuga ja jättis endise abilinnapea kaebuse rahuldmata.

Halduskohtu põhiseisukoht kaebuse rahuldamata jätmisel oli, et pressikonverentsi, kus esitati Semilarski suhtes vaidlusalune väide, tuleb vaadelda ühtse tervikuna ning et kokkuvõttes pidi pressikonverentsist ilmnema üheselt, et Semilarskit üksnes kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ning et tegelikult teda selle teo eest süüdi mõistetud ei ole. Halduskohus viitas sealjuures sellele, et pressiteates esines kümnel korral kahtlustusele viitav sõnastus.