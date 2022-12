Politsei otsib Tartus kadunud 16-aastast noormeest

Murelikud lähedased pöördusid politsei poole, kui Tartu kodust Luunjas asuva õppehoone suunas lahkus 16-aastane noormees, kes ei läinud kooli ega ole seni koju naasnud. Sõpradele ütles poiss hommikul bussijaamas, et ei tunne end hästi ning läheb kooli mineku asemel tagasi koju. Koju poiss siiski ei naasnud ning seni on teadmata, kus ta olla võib.

Politsei alustas teate laekudes noormehe asukoha tuvastamisega ning praeguseks on üle kontrollitud nii tema kodukant Tartus kui ka Luunjas paiknev õppeasutuse ümbrus. Suheldud on nii lähedaste kui ka kooliperega, kuid nemadki ei tea, kus poiss viibida võiks. Nooruki telefon on välja lülitatud ning puudub võimalus temalt endalt uurida, kus ta aega veedab ning kas temaga on kõik hästi. Noormees eesti keelt ei räägi, inglise keeles suhtleb vähesel määral.