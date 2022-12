Tartu tüdruk krooniti ülemaailmseks kõnemeistriks

Eelnevas voorus valiti Eva Maria JCI Euroopa kõnevõistluse meistriks ning nii esindaski ta novembri alguses kogu JCI Euroopat virtuaalselt JCI maailmakongressi raames toimuval kõnevõistlusel.

Hansoni kõne teema oli «Adaptability is definitely one of the most important leadership skills as the business environment has changed so much and is continuously changing, faster than ever».

1,5 aastat kestnud ning viiest etapist koosnev avaliku esinemise võistlus kulmineerus Eesti ettevõtlike koja liikme Eva Maria Hansoni võiduga. Ise leiab ta, et kõnevõistlus on ala, mis on teda paelunud juba JCI Tartu kojaga liitumisest alates. «See on kunst, mis annab võimaluse näidata oma esinemisjulgust, intelligentsi ning kõnetada paljusid inimesi üle maailma, edastades sõnumit, mis on esineja jaoks oluline.»

Eesti pole ajaloo jooksul kunagi JCI kõnevõistluse maailmameistriks tulnud. «Olen ääretult uhke nii enda kui ka rahvuskoja üle, et just sel aastal, kui finaalvoor toimus veebi teel, see meil õnnestus. Suuri asju ei tehta üksi, vaid ikka üheskoos,» on Eva Maria tänulik ning lisab, et teda aitasid maailmameistriks saamise teekonnal kuus oma ala meistrit.

Eluks vajalik oskus

JCI Estonia president Triin Pajumaa rõhutab, et esinemine, kvaliteetse kõne kirjutamine ning selle esitamine on oskus, mis on elus tohutult vajalik.