Galerii ⟩ Mängufilmi «Erik Kivisüda» esitlustuur sai Tartus väärika punkti

Südamliku koguperefilmi Tartu esilinastusele oli lisaks filmitegijatele kohale tulnud ka president Alar Karis koos abikaasa ja lapselastega. «Muidugi meeldis, Eesti film alati meeldib. Eks ta vajab seedimist ja eks see ole ka täiskasvanule emotsionaalselt raske film. Seal on palju kihte ja mõtlemisainet küllaga,» sõnas president.

Presidendi abikaasa Sirje Karis jäi samuti filmiga rahule. «Ma pean ütlema, et siin on väga palju elus väga vajalikke ja olulisi tõdesid sees,» rääkis ta ning tunnistas, et vahepeal tuli ka pisar silma. Presidendipaariga kaasas olnud lapselapsed Saara, Isabel ja Vanessa. «Osades kohtades olid piraadid veidi õudsad, aga muidu oli väga tore,» rääkis Saara.

Filmi peaosatäitjad Florin Gussak ja Herman Avandi vaatasid filmi seitsmendat korda. Avandi tunnistas, et ka seitsmendal korral oli see samasugune nagu esimesel, kuid Gussak arvas teisiti. «Esimesel korral täitsa ausalt vaatasin ainult ennast,» rääkis ta. Samuti rääkisid mõlemad noored näitlejad, et on imelik ennast nooremana ekraanil näha. «Tegelikult oli üldse imelik ennast suurelt kinoekraanilt näha,» rääkis Gussak.