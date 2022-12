Keskkonnaühendus vaidlustas Elva metsa raieload

MTÜ Päästame Eesti Metsad esitas tänavu 21. jaanuaril halduskohtule kaebuse, millega palus raieload tühistada. Kaebaja viitas muu hulgas sellele, et load on antud rohekoridori alale, kus metsa majandamisel tuleb lähtuda rohevõrgustiku eesmärkidest ja vältida lausraieid.

Seni on MTÜ ja keskkonnaamet vaielnud kohtus kaebetähtajast kinnipidamise üle. Riigikohtu halduskolleegium leidis täna sarnaselt haldus- ja ringkonnakohtuga, et lähtuda ei saa tavapärasest 30-päevasest tähtajast, mis algab lubade metsaregistris avaldamisest. See tähtaeg kehtiks ainult juhul, kui keskkonnaühendust oleks raieloast otse teavitatud näiteks sellepärast, et ta on konkreetse piirkonnaga tihedalt seotud. Praegusel juhul tuleb aga tugineda erandile, mille järgi on tühistamiskaebus tähtaegne siis, kui kaebaja pole pärast haldusaktist teadasaamist selle vaidlustamisega ebamõistlikult kaua viivitanud. Seetõttu peab halduskohus nüüd MTÜ kaebuse sisuliselt läbi vaatama.