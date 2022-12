Kaugel kodus ⟩ Kas väikesel sõjapõgenikul on Eesti koolis raske? Tšut-tšut

Kommentaar

Hansa kooli direktor Liina Karolin-Salu. Foto: Margus Ansu

LIINA KAROLIN-SALU, Hansa kooli direktor

Väikestega on lihtsam. Seda, mis neil ära õppida tuleb, keel nii väga ei takista. Südamevalu teevad eelkõige kolmanda kooliastme lapsed. Neile õpetame ju ka eesti keele algtaset, aga õppima peavad nad väga palju keerulisema sõnavaraga. Kuidas sa õpetad neile füüsikat ja keemiat, kui nad teavad sõnu, nagu ema, isa ja õun?

Keelekümblus ütleb küll, et ära anna ühtegi venekeelset materjali. Kõik ainult eesti keeles ja küll ta tuleb. Meie anname neile ikkagi kõrvale eesti koolide õpikute venekeelseid tõlkeid. Nad on keeleandekad, neil on keeletunnetust ja -vaistu, aga nad vajavad aega.

Juhtusin asendama 9. klas­si matemaatikatundi, kus on üks Ukraina poiss. Õige õpetaja ei oska sõnagi vene keelt. Kuna mina natuke oskan, siis selgitasin talle ja nägin, kui palju rõõmu see talle valmistas. Ta sai kindlust, et saab asjast õigesti aru.

Võib-olla oleks pidanud see asi teisiti toimima. Võib-olla oleks pidanud neile hoopis palju rohkem inglise keelt õpetama. Eesti keelega on see lugu, et kas nad jäävad Eestisse. Kas see on nende eesmärk? Kas neist saavad eestlased? Tõenäoliselt tahavad nad koju tagasi või saavad neist eurooplased.

Eks nad ei tea veel isegi, mida nad tahavad. Tundub, et need lapsevanemad, kes praegu näevad, et nad tahaksid Eestisse jääda – kas just tahaksid, aga elu sunnib –, valivad eestikeelse kooli.

Aga selle väikse eesti rahva keelega on neil märksa vähem teha ja nende inglise keel ei ole ka just suurepärane. Võib-olla oleks selle õppimine olnud nende jaoks tulusam. Aga eks see olegi vaidluskoht.