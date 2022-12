Maarja Leedjärv: Palgavõrdsus kultuuripealinna!

Meie riigi ja linna kultuuritraditsiooni hoidmiseks ning püsima jäämiseks on vaja tugevat järelkasvu. Selles loodetaksegi eelkõige praegustele tudengitele, sealhulgas ajaloolastele. Kui Tartu linn meile aga konkurentsivõimelist ja toimetulekuks vajalikul tasemel palka ei võimalda, siis mis motiveerib noori, Tartu ülikooli lõpetanuid, siia linna jääma? Kust tuleb järelkasv, kui haridust ja teadmisi piisavalt ei väärtustata? Milleks mulle üldse kõrgharidust siis vaja on, kui erialane töö ülikoolilinnas ei paku toimetulekuks piisavat palka?

Jah, töö muuseumis on tõeliselt huvitav, inspireeriv ja arendav, aga näiteks sama töö eest riigiasutuses saaksin kuus mitusada eurot rohkem palka kui Tartu linna peetavas muuseumis ametis olles. Tööülesanded on samad, aga tasu erinev. Tartu ei ole väike omavalitsus, siin peaks ülikooli lõpetanutel olema võimalusi end teostada samamoodi nagu riigiasutustes.

Loomulikult on praegune aeg raske, raha on puudu justkui igal pool. Eriti praeguse elukalliduse tõusu juures on nukker see, et hinnad tõusevad, aga meie palgad mitte. Kas pole elementaarne, et Tartu – heade mõtete linn, tulevane Euroopa kultuuripealinn, Emajõe Ateena – panustab oma linna tuhandeaastase ajaloo pärandi säilitamisse?