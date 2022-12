Ave Kutman: Suhtlusmeedia – sõltuvuse läte või tänapäeva normaalsus?

Sotsiaalmeediakanalites, olgu selleks Instagram või Facebook, kiputakse ikka pigem postitama pilte kallitest õhtusöökidest, päikesereisidest ja roosisülemitest ehk näidatakse elu säravamaid hetki. Sotsiaalmeedia tarbimisega kaasnev stress tekibki sageli just seetõttu, et kaldume oma elu võrdlema teiste (sageli võhivõõraste) inimeste elukorralduse ja heaoluga, mis enamasti ei peegelda igapäeva või reaalsust, kuid paneb võrdleja tundma end alaväärsena.

Üliõpilased ei kujuta enam ette teabe otsimist raamatutest, sest on olemas kõikvõimas Google.

Tartu tervishoiukõrgkoolis korraldati möödunud aastal uuring, et selgitada Eesti elanike sotsiaalmeediasõltuvuse esinemist vanuserühmas 18–22 eluaastat, lisaks uuriti, kas koroonakriis on mõjutanud inimeste sotsiaalmeedia tarbimise harjumusi. Uuringu tulemused näitasid, et enamik vastajaid olid sotsiaalmeediast nõrgalt või keskmiselt sõltuvuses. Otsustamaks, millisel tasemel on vastajate sõltuvus sotsiaalmeediast, kasutati spetsiaalselt sotsiaalmeediasõltuvuse hindamiseks mõeldud metoodikat, mille on välja töötanud Türgi teadlased.

Lisaks paljastus tulemustest, et naised olid sotsiaalmeediast rohkem sõltuvuses kui mehed. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et naised jagavad enda igapäevaelu sotsiaalmeedias rohkem ning samuti jälgivad aktiivsemalt, mida teised kajastavad ja postitavad.

Vastajatest veidi üle poole kinnitas, et on hakanud koroonaajal rohkem sotsiaalmeedias aega veetma, veerand vastajaist tõdes, et sotsiaalmeedia kasutamine on muutunud eelkõige kooli (kaugõppe) tõttu. Kuna õppimine või töö sundis koroona­epideemia kõrgajal inimesi rohkesti aega arvutis või muus nutiseadmes veetma, andis see võimaluse kõrvalt ikka ja jälle näiteks Instagrami piiluda või sõbraga jutustamiseks Messengeri akna avada.

On selge, et sotsiaalmeedial ja internetil tervikuna on meie üle suur mõju. Üliõpilased ei kujuta ette teabe otsimist raamatutest, sest on olemas kõikvõimas Google. Arvete maksmine postkontoris? Sellist asja nagu poleks kunagi olnudki. Rääkimata kõikvõimalikest muudest lahendustest, mida meile interneti, aga ka sotsiaalmeedia olemasolu pakuvad.