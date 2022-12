Gümnaasium jäi katki, töö ka ei sobinud. Ma mõtlesin, et mul pole tulevikku

Oskus märgata

Alles hiljem tagasi vaadates mõistis Grete, et oli oma musta augu perioodil NEET-olukorras ehk siis noor, kes ei õpi ega tööta. Aga siis ei osanud ta seda näha ega teadnud, et on olemas tugisüsteemid.

Grete toonitas, et olukorras, kus valgust tunneli lõpus ei paista, vajab iga noor tuge. «Esimene asi on leida usaldusväärne täiskasvanu, see võib olla ükskõik kes, näiteks ema, õpetaja, noorsootöötaja või koolipsühholoog,» ütles ta. «Su ümber kindlasti on see inimene, pead lihtsalt ära tundma, kes see on.» Grete jaoks osutuks selleks inimeseks sõbranna, kellele ta sai rääkida oma muredest ja kes oli talle toeks.

Siiski tõstis ta esile, et ääretult oluline on ka see, kuidas usaldusväärne inimene mure vastu võtab. «Tuleb öelda, et ma ei ole professionaal, aga ma kuulan su mure ära ja aitan sul leida lahendusi. Suunata sind kellegi juurde või leida mingi koht, kust saada abi,» selgitas Grete. «Teise inimese probleeme ei tohiks pisendada ning tuge tuleks pakkuda ka siis, kui probleeme ise lahendada ei oska. Ka tuleks osata märgata ohumärke – väga paljud noored muutuvad kinniseks. Ei räägi enam, ei taha midagi teha.»