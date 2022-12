Tark Tartu ⟩ Teadus vajab suureks valgusuuringuks poole tuhande annelinlase abi

See, et valguse hulk ja kvaliteet ning valguse õige ajastamine on olulised, on üldteada. Aga kuidas mõjutab valgus inimese heaolu ja tervist täpsemalt ning keda ja kus, selle teadmise nimel on teadlastel vaja veel vaeva näha.

Just sel nädalal alustati tartlaste värbamist põnevasse valgusuuringusse, kuhu on oodatud 500 annelinlast, kes on vähemalt 65 aastat vanad. Pooled neist saavad koju just ülalkirjeldatud lambi, mida neil palutakse aasta jooksul iga päev põlema panna. Teised lampi ei saa, aga nendegi panus on oluline, kuna lambivalgusega mõjutatud inimeste tervisenäitajaid peab olema võimalik võrrelda nende omadega, kes on jätkanud tavapärases valguses elamist.