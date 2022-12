Lumerohkus lasi valmistada uue suusaraja

Lumepargi juht Jaan Olmaru sõnas, et mõte murdmaasuusarajast on lumepargi meeskonnal mõtteis mõlkunud juba aastaid, kuid ilmataat pole plaani toetanud, sest toodetud kunstlund ja looduslikku lund on varem jagunud vaid lumerõngarajale. Et nüüd on tavalist lund mehiselt, andis see võimaluse lumerõngapargi ja Roosi tänava vahele sisse lükata ligi kilomeetri pikkuse suusaraja. «See on hea lihtne rada kasvõi Tartu maratoniks vormi lihvimiseks, ei ole suuri tõuse ega langusi, sõidad 60 ringi ära ja ongi maratonidistants läbitud,» sõnas Olmaru.