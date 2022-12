Eesti kalleima filmi esitlustuur lõpeb reedel Tartus eriseansiga

Fantaasiafilmis «Erik Kivisüda» on kasutatud rohkesti eriefekte. Foto: Kaader filmist

Filmi sisukokkuvõtteks on kirjutatud, et 11-aastasel Erikul (Herman Avandi) on kivist süda. Teda ei häiri, et ta vanematel pole tema jaoks aega, et tal pole ühtegi sõpra või et ta peab kolima vanatädi Brunhilda pärandatud majja, mis näeb välja nagu tondiloss. Uues majas avastab poiss, et seal elab veel üks perekond, temavanune Maria (Florin Gussak) oma isaga, kelle Eriku vanemad kavatsevad välja visata.

Maria teatab Erikule, et tal on salaplaan, kuidas poisi perekonda majast minema ajada. Tegelikult soovib ta üles leida oma kadunud ema, kes neid väljatõstmise eest kaitseks. Kahekesi satuvad poiss ja tüdruk muinasjutulisele teekonnale Kahevahelmaailma. Erik avastab, et kivist südamega on raske elada.

Esilinastus oli 4. detsembril Tallinnas. Esmaspäeval oli kohtumine vaatajatega Kuressaares, teisipäeval Pärnus ja kolmapäeval Jõhvis. Täna avatakse Tallinnas filmimuuseumis «Erik Kivisüdame» teemaline näitus, kus on välja pandud rekvisiite, kostüüme, fotosid ja visuaalefektide meeskonna töö tulemusi. Eriseanss Tartus toimub 9. detsembril kell 18 Lõunakeskuse Apollo kinosaalis nr 1.

«Erik Kivisüda» on valminud Eesti, Luksemburgi, Ukraina, Leedu, Läti ja Soome koostöös. Postimehe kultuuritoimetus on 4. detsembril kirjutanud, et filmi eelarve on neli miljonit eurot, mis teeb sellest Eesti läbi aegade kõige kallima mängufilmi. Kinolevisse jõuab see 9. detsembril.