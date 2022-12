Uhiuus jalgpallihall jäi vutimeestele kitsaks

«Riik on saatnud signaali, et võib-olla kavandatakse lisameedet jalgpallihallide rajamiseks, ja kui sellest on täpsemalt kuulda, siis vaatame eelarvestrateegiat jälle ka selle pilguga,» märkis Kaplinski.

Abilinnapea sõnul on linnavalitsusel tahe ja soov rajada aasta ringi kasutatav jalgpallihall. Aga ta lisas, et paremaid tingimusi soovivad ka teised sportlased. «Täpselt samamoodi tahavad ujujad juurde saada ujumisradu ning Tartu ülikooli korvpallimeeskond soovib tegevustoetuse suurendamist,» tõi Kaplinski näiteks.

Ülikoolilinna kolme jalgpalliklubi esindajad mõistavad ühelt poolt, et praegune lahendus on võimalikest parim ja et Annemõisa hall pole kummist.

Teisalt on nii Edgar Leht, Urmo Viickberg kui ka Ken Viidebaum ühel nõul, et ühest jalgpallihallist ei piisa. Kui Tartusse kerkiks veel üks hall, aitaks see Viidebaumi sõnul siinseid meeskondi arengutasemes Harjumaa omadele järele.

Üle kolme miljoni euro maksma läinud Annemõisa jalgpallihall avati tänavu aprillis. Peale jalgpalliklubide kasutavad seda kehalise kasvatuse tundideks ka ümberkaudsed koolid. Lõuna-Eestis on praegu kaks jalgpallihalli: Tartus Annemõisas ning Viljandis.