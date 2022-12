Reedene konverents keskendub lähisuhtevägivallale

«Tangot tantsitakse kahekesi» – sellega on vastutus jagatud. Igal lool on ju kaks osapoolt, igas tülis kaks süüdlast. Justkui ka perevägivallal oleks vaid osapooled, mitte vägivallatseja ja ohver. Perevägivallavastane võitlus on Eestis teinud läbi suure arengu. Aga seda müüti murrame ikka veel.