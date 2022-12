GALERII ⟩ Paks lumevaip mattis Emajõelinna tänavad enda alla

Lumepudru sees tuleb autojuhtidel ja jalakäijatel kuidagi hakkama saada, sest mitmes kohas, kus ollakse muidu harjutud kõndima, ei saa enam sammugi astuda. Nii on lumekihi alla mattunud näiteks Karlova ja Supilinna tänavad, kuid liikumine on lume tõttu raskendatud pea kõikjal Tartus.

Tartu Postimehele kirjutas neljapäeva ennelõunal lugeja, kellele tundus, et Tartus kehtib kõnniteede puhastamise kohustus vaid eraomanikele, kuid mitte linnale. «Paju tänava lõiku, täpsemalt Uue ja Anne tänava vahel, mis asub lasteaia Annike kõrval, ei ole sellel talvel küll keegi puhastanud. Teisel pool teed eramajade ees on tänav puhas,» kirjutas lugeja.

Kuid neljapäeval kella 12 paiku töötas seal siiski meesterahvas käsisahaga, puhastades sellega lasteaia ümbrust. «Praeguse ilmaga tuleb vähemalt kaks-kolm korda päevas kõnnitee üle käia. Aga lumesaju ajal on see mõttetu, sest tänava ühte otsa jõudes on teine juba uuesti lund täis,» selgitas lumekoristaja.