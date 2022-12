Shaté tantsijad käisid Leedus karika järel

Kuldmedalitega tunnustati Shaté õpilasi Liisa Kangurit ja Anett Aasmäed parima duo eest. Esimese koha sai ka Shaté grupitants «Addicted to Acceptance», mille koreograafia autor on Tian Cehic ja juhendaja Maris Ootsing.

Shaté Tantsukooli juht Krõõt Kiviste rõhutas, et suurejoonelisel rahvusvahelisel võistlusel osalemine on igal juhul tantsijatele arendav, pakub inspiratsiooni ja laiendab maailmapilti. «Kui sinna juurde lisandub ka eduelamus kõrgetest kohtades, nagu seekord, siis on see muidugi veelgi jõudu andvam,» lisas Kiviste.