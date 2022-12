Märt Põder: üheksa protsenti raamatupidamises kaduma läinud parki ja rohepesu eikusagilt algavas rohejões

Pargikaitsjad said aasta väldanud kempluses vaidlustamistähtaja üle kõrgelt kohtult õiguse, kuid sellest ei saa esialgu palju järeldada. Siiski on selge, et linn on nüüd sunnitud üldplaneeringu otsuseid halduskohtus põhjendama. Kohus tegi paari nädala eest ka juba esimese sammu ning lükkas tagasi pargikaitsjate taotluse peatada üldplaneeringu kehtivus vaidluse ajaks. Kohtul võibki olla õigus, et detailplaneering ja arhitektuurikonkurss iseenesest veel pargipuude kallale ei lähe, kuid vaidlustasime otsuse halduskohtu toodud ekslike põhjenduste tõttu.