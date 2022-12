Ülekuumenenud ahju tõttu süttis voodi kortermajas

Päästjad said teate 8. detsembril kell 6.57 hommikul ning kohale tõtanud päästjad sisenesid suitsu täis ruumidesse, ent inimesi toas ei olnud. Põleng kustutati kell 7.15 ja kohale tuli ka korteriomanik, kelle abil pööningu tuleohutust kontrolliti ja ruumid tuulutati.

Selgus, et kogu öö oli tugevalt ahju köetud, mis oli üle 100 kraadi kuumenenud ja süüdanud ahju vastu toetatud voodi. Päästjad hoiatavad, et kütteseadmeid ei tohi üle kütta, sest igal seadmel on oma kuumataluvuse piir. Selle ületamisel kuumeneb seade üle ja hakkab lagunema. Ühtlasi satub ohtu ümbrus. Põlevmaterjalist esemed tuleb kütteseadme kuumenevatest osadest eemale paigutada.