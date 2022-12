MEENUTUSTE SARI ⟩ Irja Lutsar: moodsa aja pandeemia ja lappav kommunikatsioon

​Tänapäeval on paratamatu, et igas kriisis on lisaks ekspertidele eesliinil ajakirjandus. Ning loomulikult ka sotsiaalmeedia arvamusliidrid oma hirmude, kogemuste ja julgusega. Koroonapandeemia ajal tekkis uus fenomen: teadustulemused ilmusid esmalt sotsiaalmeedias ning alles siis läbisid retsenseerimise. Uudis oli ammu oma elu elama hakanud, enne kui eksperdid said hinnata selle kvaliteeti.