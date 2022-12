Raho Langsepp lubab kuulajaile hästi esitatud tavatuid kõlavärve

On vist nii, et enamasti on kaugemalt ja lähemalt pärit muusikud käinud festivali Orient et Occident kontsertidel tartlaste ees vaid korra, kuid paljud seevastu mitmeid kordi?

Tõesti on neid, kes on käinud aastate jooksul siin korduvalt, aga ma olen seadnud tingimuseks, et alati teevad nad midagi uut. Näiteks on Poul Høxbro Taanist siin korduvalt esinenud, aga sel aastal esitab ta täiesti uudse kava. Tema põhiinstrumendid on trumm ja vile, aga sel aastal mängib ta hiina okariini xun’i.