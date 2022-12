Raadi uuest koolist saab puitarhitektuuri pärl

Žürii leidis, et võidulahendus jälgib kõige paremini vastutustundliku maakasutuse ja hoonestuse kompaktsuse põhimõtteid ning sellel on väga hea potentsiaal, et säiliksid ja võimenduksid maa-ala loodusväärtused ning toetataks elurikkust.

«Võidutöös on kõik paigas: hea asendiplaaniline lahendus, hoonete kompleksi terviklikkus, arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri kõrge kvaliteet.» rääkis vallaarhitekt Egle Nõmmoja. «Autorid on hästi tunnetanud koha konteksti ja võidutööl on suur potentsiaal kasvada kogukonna keskuseks.»

Haridus- ja kogukonnakeskuse hoonete kompleks on kavandatud krundi põhjapoolsele osale Keskuse tee äärde. Lõunapoolne osa, mis piirneb eramajadega, on jäetud loodusele ning mängu- ja puhkealale. Selline paiknemine muudab Keskuse tee Raadi alevi peatänavaks ning rohealadest saab esinduslik, tihedalt kõrghaljastatud ja hoolikalt tsoneeritud park.

Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurikonkursi võidutöö «Kogukond katuste all» Foto: Tartu vallavalitsus

Maastikulahenduses tõi žürii esile kraavide kasutuse ideed, mis aitab kuivendada liigniisked alad ning loob võimalusi erisugusteks looduslikeks kooslusteks, näireks metsane ala, niit, märgala, aiandus ja puuviljaaed. Maastiku mitmekülgsust toetab ka läbimõeldud jalgteede võrgustik.

«Hoone arhitektuuris ja sisearhitektuuris mängib suurt rolli ajastu vaimus puitmaterjali kasutus. Ambitsioonikas ja atraktiivne puithoone on tulevikus suunanäitajaks mitte ainult kohalikul, vaid ka riiklikul tasandil – eeldan, et sellest saab kindlasti puitarhitektuuri etalon, mis kujundab uusi teadmisi ja oskusi tänapäevase puitarhitektuuri valdkonnas,» kommenteeris žürii liige, arhitekt Urmo Mets.